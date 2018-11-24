​شرطة أبوظبي تحدد ضوابط تزيين السيارات في اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حددت شرطة أبوظبي ضوابط وشروط تزيين المركبات، خلال الاحتفال باليوم الوطني السابع والأربعين، لتمكين الجمهور من التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية، فيما أعدت خطة مرورية لتوفير السلامة خلال الاحتفالات حفاظاً على سلامة الجميع.

ويسمح بتزيين المركبات في الفترة من 25 نوفمبر الجاري إلى 6 ديسمبر المقبل، فيما سيتم مخالفة السائقين الذين لا يلتزمون بإزالة مظاهر الزينة عن مركباتهم، بعد انتهاء الفترة المسموح بها.

وتتضمن شروط وضوابط تزيين المركبات عدم إدخال زوائد تؤثر على الرؤية أو السلامة، وعدم طمس لوحة الأرقام الامامية أو الخلفية، وعدم تغيير لون المركبة، أوتعتيم وتلوين الزجاج الأمامي أو" زجاج السائق".

ودعا مدير مديرية المرور والدوريات، بقطاع العمليات المركزية العميد خليفة محمد الخييلي، الجمهور إلى الالتزام بضوابط الاحتفال التي تتزامن مع عام زايد تعزيزاً للروح الايجابية وترسيخ المعاني والدلالات الوطنية باحترام القانون والتعاون مع رجال الشرطة.

وطالب السائقين والركاب بعدم استخدام انواع الرش "سبري" ، وعدم زيادة عدد الركاب في المركبة ،أو الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة ، وتجنب إحداث الضجيج أو النزول من المركبة ،أو تركها ومحركها في وضعية تشغيل بالطريق، ومنع استخدام الخيول والجمال على الطرق العامة.

وحث على استخدام الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعدم إلقاء المخلفات على الطريق، وعدم السماح للركاب بالجلوس في الأماكن غير المخصصة بالمركبة وتجنب تفحيط العجلات، وعدم الوقوف على الطرق الفرعية أو الرئيسية ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة، وتجنب عرقلة انسيابية المرور.

ونصح السائقين بالقيادة الآمنة، وتجنب الاستعراضات بالمركبات، والقيادة بطيش وتجاوز كتف الطريق، والإشارة الضوئية الحمراء وغيرها من المخالفات الأخرى والتعبير بصورة حضارية عن الاحتفال باليوم الوطني.

وذكر أنه تم إعداد خطة مرورية شاملة لتوفير السلامة خلال الاحتفالات باليوم الوطني السابع والاربعين تتضمن تكثيف الدوريات المرورية، على الطرق في إمارة أبوظبي، والرقابة الذكية لرصد أي تجاوز لقانون السير والمرور.