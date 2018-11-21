الشارقة يدرس التوأمة مع أكاديمية أياكس الهولندي

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أكدت شركة الشارقة لكرة القدم على لسان رئيس مجلس إدارتها محسن مصبح أنها تدرس اتفاقية التوأمة مع نادي أكاديمية نادي أياكس أمستردام الهولندي وذلك بعد العرض الذي قدمه عضو مجلس إدارة أكاديمية أياكس بنادي الشارقة كوم جروينن ، مؤكدا أنه سيتم قريبا الاتفاق على الخطوات النهائية ،معتبرا أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لخطوات أخرى وسيكون لها مردودها الإيجابي على النادي ، مشيرا الى أن البداية ستكون من فرق المراحل السنية حتى 18 عام.

وقال محسن مصبح خلال مؤتمر صحافي عقد بالنادي “هذه الاتفاقية لن تكون مجرد حبرا على ورق كما يتم في الكثير من هذه الاتفاقيات بين الأندية، ولكننا نريد تحقيق أقصى استفادة من خلال الاختلاط بهذه المدرسة الأوروبية العريقة ذات التاريخ الطويل ليس فقط على مستوى المراحل السنية ولكن هدفنا سينطلق نحو آفاق أرحب فيما يخص كرة القدم بشكل عام في النادي، وهذه الخطوة التي سيتم الاتفاق النهائي عليها قريبا هي واحدة من الأمور المهمة للنادي في الوقت الراهن".

وأضاف " الاستفادة من الخبرات الخارجية أمر مهم جدا بالنسبة للاعبينا، والاستفادة من المدربين بالخارج كذلك لهذه المدرسة العريقة، وستكون هناك معايشة والحصول على دورات سواء للاعبينا أو مدربينا أيضا، وهي اتفاقية سيكون لها المردود الايجابي الكبير ولن تكون حبرا على ورق".

وأكمل محسن" سيكون هناك تبادل خبرات على أوسع نطلق باستقدام مدربين من أياكس للنادي وشرح أحدث النظم الخاصة في كافة مجالات اللعبة بما فيها التدريب والتغذية وكل ما يهم الخطوط العريضة للكرة في مرحلة البناء السليم".