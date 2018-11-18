زوكربيرغ يخسر 17 مليارا من ثروته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تراجعت ثروة مؤسس "فيس بوك" مارك زوكربيرغ بمقدار 17.4 مليار دولار خلال هذا العام، في حين يواجه عملاق وسائل التواصل الاجتماعية عاصفة من الهجوم بشأن تعامله مع المنتقدين وتداعيات رده على التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية.

وانخفضت أسهم "فيس بوك" بنسبة 3 بالمئة، الجمعة، إلى 139.53 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نيسان 2017.

ويحتل زوكربيرج، 34 عاما، الذي كان ثالث أغنى شخص في العالم، خلف جيف بيزوس وبيل غيتس، المرتبة السادسة على مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

وانخفضت ثروة زوكربيرغ، التي وصلت الآن إلى 55.3 مليار دولار، بحيث اصبح لاري إليسون، من شركة "أوراكل كورب"، يقترب من المرتبة السابعة مع 54.7 مليار دولار.

وواجه زوكربيرغ ضغوطا جديدة، حين طالب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الملياردير الشاب بالرد على تقارير إخبارية بأن الشركة استخدمت متعاقدين للرد على منتقدي ممارسات الخصوصية وجهود الشركة لإحباط الدعاية الروسية على شبكتها.

وعلى خلفية هذه التقارير، يواجه مؤسس "فيس بوك" مطالب من مستثمرين في شبكته بالاستقالة من منصبه كرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي.