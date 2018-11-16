وزير الأمن الإلكتروني الياباني يعترف : لم أستخدم جهاز كومبيوتر في حياتى

المصدر: طوكيو ـ رويترز

لم يستخدم وزير الأمن الإلكتروني والأولمبياد المعيّن حديثاً للبرلمان جهاز كومبيوتر قط في حياته على الرغم من أنه مسؤول عن الإشراف على الاستعدادات الخاصة بالأمن الإلكتروني لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تنظمها طوكيو في 2020. وعين شينزو آبي رئيس الوزراء، يوشيتاكا ساكورادا، 68 عاماً، في المنصبين الشهر الماضي، وهو لم يتولّ أي مناصب وزارية من قبل خلال 18عاماً في البرلمان، حسب «رويترز».

واعترف الوزير بذلك في اجتماع لجنة برلمانية حين سأله نائب معارض عما إذا كان يستطيع استخدام الكومبيوتر. ورد ساكورادا قائلاً: «لم أستخدم جهاز كومبيوتر قط». وأضاف أنه يعلم أن «الحفاظ بحزم على الأمن الإلكتروني من وجهة نظر المواطن» جزء من عمله.

وحين سأله النائب كيف يمكن لشخص يفتقر إلى مهارات استخدام الكومبيوتر أن يكون مسؤولاً عن الأمن الإلكتروني، قال الوزير إن السياسات يحددها عدد من العاملين في مكتبه بالإضافة إلى الحكومة الوطنية، معبراً عن ثقته بأنه لن تكون هناك أي مشكلات.

وأثارت ردود ساكورادا في البرلمان والمؤتمرات الصحافية انتقادات. وخلال حديثه أمام لجنة برلمانية أخرى أخطأ الوزير وقال إن «الأولمبياد» ستكلّف اليابان 1500 ين (13.21 دولار) بدلا من 150 مليار ين (1.32 مليار دولار).