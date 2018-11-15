النائب العام السعودي: اتهام 11 بقضية مقتل خاشقجي

المصدر: نقلاً عن العربية

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم، توجيه التهم لـ11، من 18 مشتبهاً موقوفاً في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت النيابة، خلال مؤتمر صحافي من الرياض، المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي وهم 5 أشخاص.

وقالت النيابة السعودية: ننتظر استجابة تركيا لطلبنا الحصول على الأدلة والتسجيلات الصوتية.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات، وأن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي.

وأكدت أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل بإقناعه.

وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية.

وقالت النيابة إن المتهمين قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وأن شخصاً واحد قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي، و5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها.