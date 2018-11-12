المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم ميدانياً داخل الحديدة ومصرع 140 حوثياً

المصدر: الحديدة - وام

تواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة تقدمها الميداني والتوغل داخل مدينة الحديدة غرب اليمن وذلك بعد السيطرة على مستشفى 22 مايو الواقع بشارع الخمسين ومواقع استراتيجية داخل المدينة من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران التي شهدت هزائم ساحقة في جبهة الحديدة ومصرع أكثر من 140 من مسلحيها في مواجهات مع قوات المقاومة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مصدر في المقاومة اليمنية المشتركة ان قوات المقاومة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة مدعومة بأسلحة نوعية إضافة إلى آلاف المقاتلين المدربين استكمالا لتحرير كامل المدينة وتطهيرها من براثن الميليشيات الإجرامية ضمن تكتيك عسكري مدروس يراعي الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء الذين تتخذهم الميليشيات دروعا بشرية لحماية عناصرها المهزومة في جبهة الحديدة.

وأضاف إن الدفع بآلاف المقاتلين المدربين الذين يتمتعون بقدرات قتالية عالية يأتي في إطار العملية العسكرية لتحرير كامل مدينة الحديدة وتأمين المناطق الجديدة التي تم السيطرة عليها من قبضة مسلحي الحوثي على امتداد الساحل الغربي وداخل المدينة والتصدي لمحاولات التسلل اليائسة للميليشيات التي تحاول رفع الروح المعنوية لمن تبقى من عناصرها بعد دحر أعداد كبيرة منهم وفرار الباقين من الجبهات أمام نيران قوات المقاومة.

وأضاف المصدر أن ميليشيات الحوثي تواجه نقصا حادا في مسلحيها جراء مصرع عدد كبير منهم والذي بدوره أربك صوفهم وشتت قدراتهم العسكرية داخل الحديدة ما أفقدهم القدرة على الصمود ميدانيا .. مشيرا إلى أن تحركات عناصر الميليشيات مرصودة بشكل دقيق يسمح لقوات المقاومة بالقضاء عليها ولكن الحفاظ على أرواح المدنيين والبنى التحتية يتصدر أولويات العمليات العسكرية في الحديدة ..مضيفا أن عناصر الحوثيين دمرت منازل المواطنين والمقار الحكومية والعامة واتخذتها ثكنات عسكرية مخالفة بذلك كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنين والمنشآت المدنية في أوقات الحروب.

ولفت المصدر إلى أن أعداد القتلى في صفوف الميليشيات الإجرامية تؤكد انهيار قدراتهم الدفاعية حتى أصبحت قيادات الحوثيين على يقين باقتراب نهاية انقلابهم الغاشم على الشرعية في اليمن إثر التقدم النوعي لقوات المقاومة اليمنية المشتركة داخل مدينة الحديدة وحصار مسلحي الميلشيات في جبهات القتال.

وقال مصدر المقاومة اليمنية المشتركة أن ميليشيات الحوثي تواصل زرع الألغام والعبوات الناسفة الابتكارية في الطرقات العامة والمنازل والمؤسسات الحكومية التي تستهدف بها قتل المدنيين وتدمير مقدرات الشعب اليمني الرافض لممارستهم الإرهابية.. مشيرا إلى أن قوات المقاومة اليمنية تمكنت من تفكيك شبكات ألغام مموهة " إيرانية الصنع" مع استمرار تمشيط المواقع التي تم السيطرة عليها داخل مدينة الحديدة.