6 جرحى في هبوط اضطراري لطائرة بوينغ في مطار بغوايانا

المصدر: غوايانا-أ ف ب

جرح ستة أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة بوينغ كانت تقلّ 126 شخصاً في مطار جورجتاون عاصمة غوايانا الجمعة، بحسب ما أعلن وزير النقل.

وأكد الوزير ديفيد باترسون أنّ الطائرة التابعة لشركة فلاي جامايكا كانت في طريقها إلى تورونتو عندما واجهت مشكلة في النظام الهيدروليكي بعد وقت قصير على اقلاعها فعادت إلى المطار حيث انزلقت خارج المدرج لدى هبوطها بشكل الاضطراري.



وقال إنّ الإصابات ليست خطيرة وقد نقل الجرحى إلى مستشفى مجاور للمطار في الدولة التي تقع على الحدود الشرقية لفنزويلا.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي في المطار "الجميع بحالة مستقرّة ويتلقّون العناية. ليست هناك تقارير عن كسور في العظام".

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينغ 757-200 تقلّ 118 راكبا بينهم 82 كنديا، إضافة إلى طاقم يضم ثمانية أشخاص.

وبعد إقلاعها عند الساعة 2,10 صباحا، أفاد قائد الطائرة عن مشكلة في النظام الهيدروليكي بعد عشر دقائق على الرحلة.

وهرعت قوات من الجيش والشرطة إلى مكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا، فيما بدأ المحققون عملهم. وتمّ إبلاغ المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل.