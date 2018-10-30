ميغان تكسب هاري في منافسة لرمي الأحذية

المصدر: ولنغتون - رويترز

شارك الأمير البريطانى هاري وزوجته ميغان فى منافسة لرمي الأحذية فى مدينة أوكلاند النيوزيلندية اليوم وتابع الأطفال بحماس مجريات اللعبة التي انتهت بفوز ميغان على زوجها.

ولم يؤثر زلزال قوته 6.1 درجة وشعر به الآلاف في نيوزيلندا على جدول أعمال دوق ودوقة ساسكس اللذين يزوران نيوزيلندا آخر محطات جولة لهما فى منطقة المحيط الهادي شملت استراليا وفيجي وتونجا.

وقالت إيزابيلا إيتي (10 سنوات) بعد رمي الأحذية "لم تكن هناك منافسة كبيرة، أعتقد أن ميغان ظنت أنها لا تملك فرصة للفوز لكنها فازت"، وقاد كل من هاري وميغان فريقا من الأطفال فى منافسة على رمي أحذية المطر المطاطية لأبعد مسافة ممكنة.

وقادت ميغان التى كانت ترتدي سروالا أسود وسترة فريقها للنصر بعدما ألقت حذاء مطاطيا بفارق متر عن حذاء رماه هاري.

وتشتهر هذه اللعبة فى بلدة تايهابي الريفية التي تقع على بعد 420 كيلومترا جنوبي أوكلاند والتي تقيم مهرجانا سنويا لرمي الأحذية.

وسافر هاري وميغان إلى جنوب أوكلاند لزيارة جمعية (بيلارز) الخيرية التي تعنى بأبناء السجناء.

وكان هاري وميغان قد طلبا التبرع للمؤسسات الخيرية بدلا من تقديم الهدايا بمناسبة زواجهما في مايو، وتبرعت الحكومة النيوزيلندية بمبلغ خمسة آلاف دولار نيوزيلندي (3271 دولارا) لجمعية بيلارز عرفانا باهتمام هاري وميغان بالبرامج التي تهتم بالأطفال المساكين.