أطلقت النار على حفيدها بسبب كوب شاي!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت الشرطة الأميركية في ولاية مينسوتا ان سيدة سبعينية أطلقت النار على حفيدها، بعد أن تجاهل مطالبها المتكررة بإبعاد كوب الشاي عن الأثاث، ولدى وصول الشرطة إلى منزلها، عثرت على الشاب في الفناء الأمامي، بعد إصابته بعيار ناري في ساقه.

وعثر الشرطة على مسدس من عيار 38 مزود بـ 5 مقذوفات نارية، وتم اعتقال الجدة على الأثر في مكان الحادث.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، استجوبت الشرطة الحفيد وقال في التحقيقات إن جدته شعرت بالغضب، وحملت كوب الشاي ورمت به في الخارج، قبل أن تخرج من الغرفة لإحضار سلاحها الناري.

وعندما عادت الجدة إلى الغرفة، كان الشاب قد ملأ كوباً آخر من الشاي ووضعه على الأريكة مرة أخرى، وهذا ما دفعها إلى إطلاق النار عليه في ساقه.

وأثناء اعتقالها، قالت الجدة إنها لا تستحق الذهاب إلى السجن، وسألت الشرطة عن مكان إصابة حفيدها، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 18 ديسمبر المقبل.