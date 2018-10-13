ريجان يعود لمكتبته الرئاسية في صورة ثلاثية الأبعاد

المصدر: لوس انجلوس - رويترز

عاد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريجان للظهور في صورة مجسمة بمكتبته الرئاسية في ولاية كاليفورنيا.



وبدأت الصورة ثلاثية الأبعاد (هولوجرام) في الترحيب بالزوار بمكتبة ومتحف رونالد ريجان يوم الخميس. وتمكن الضيوف من متابعة ثلاثة مشاهد مختلفة يرافقها تسجيل صوتي مأخوذ من تصريحات فعلية للرئيس الذي تولى الحكم بين عامي 1981 و1989.

وضمت أحد المشاهد ريجان وهو يلوح للجمهور من عربة قطار استخدمها خلال حملته عام 1984. وفي المشهدين الآخرين ظهر ريجان داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض وفي مزرعته بكاليفورنيا. وتوفي ريجان في عام 2004.

وقال جون هيوبوش المدير التنفيذي لمؤسسة ومعهد رونالد ريجان ”إن لم تقابل الرئيس ريجان في قاعة من قبل فهذا سيجعلك وكأنك تقف معه“.

وتولت شركة هولوجرام يو.إس.إيه تصميم صورة ريجان ثلاثية الأبعاد. وكانت الشركة صممت من قبل صورة لمغني الراب توباك شاكور عرضتها في حفل غنائي عام 2012، وصورة أخرى لمايكل جاكسون عام 2014.

وأعلنت يوم الخميس شركة بيز هولوجرام أنها ستصمم صورة للمغنية الراحلة إيمي واينهاوس في عرض يتوقع تنظيمه العام المقبل.

إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية.