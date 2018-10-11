المكسيكي أجييري: محمد صلاح جاهز ويرغب في اللعب باسم مصر

المصدر: القاهرة - د ب أ

كشف المكسيكي ،المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، خافيير أجييري ، عن موقف المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، من مباراة الفراعنة أمام إي سواتيني (سوازيلاند)، المقرر لها غدا، في المرحلة الثالثة من التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم افريقيا المقرر لها العام المقبل بالكاميرون.

وقال أجييري، في المؤتمر الصحافي ،أن محمد صلاح يملك الرغبة في لعب المباراة ،وتمثيل منتخب مصر وجاهز بنسبة مئة بالمئة بدنيا وفنيا ولا يوجد هناك ما يمنع من مشاركته غدا.

ويلتقي المنتخب المصري مع اي سواتيني في التصفيات القارية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط حصدها بالفوز على النيجر بعد الهزيمة أمام المنتخب التونسي المتصدر بست نقاط.

فيما يحتل منتخب إي سواتيني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف امام النيجر