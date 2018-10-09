صياد يتعرض لعضة قرش عميقة بالقرب من الشواطئ الاسترالية

المصدر: كانبيرا - د ب أ

ذكر مسؤولون ووسائل إعلام محلية، اليوم، أن سمكة قرش كبيرة عضت صيادا من كتفه، عندما حاول نقلها إلى قاربه بالقرب من الحيد المرجاني العظيم بأستراليا.

وذكرت صحيفة "كوريير ميل" أن الرجل البالغ من العمر 55 عاماً، تعرض لعضه عميقة "وصلت إلى العظم"، بعد صيده سمكة القرش عند "سوينز ريف"، قبالة كوينزلاند بوسط البلاد، مساء أمس.

وقالت خدمات الاسعاف في كوينزلاند إن الرجل لم يصل إلى البر الرئيسي بخليج روسلين في روكهامتون إلا صباح اليوم، ثم حضر إليه المسعفون وتم نقله إلى مستشفى محلي.

ولم يتضح لماذا استغرق الأمر 12 ساعة حتى وصل الرجل إلى البر الرئيسي، وحصوله على المساعدة، أو ما إذا كان هو وحده كان على متن القارب عندما تعرض للهجوم.

من ناحية أخرى، قال براد ميرس، المتحدث باسم خدمات الاسعاف، اليوم، إن الصياد تعرض لـ"عضة كبيرة أعلى ذراعه الأيسر".

ويشار إلى أن هجوم القرش هو الثالث الذي يقع في كوينزلاند خلال ثلاثة أسابيع.