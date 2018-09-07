تعويضات لعملاء الخطوط البريطانية بعد قرصنة بياناتهم المصرفية

المصدر: لندن - وام

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" أنها ستدفع تعويضات لعملائها الذين تمت سرقة بيانات بطاقاتهم المصرفية في عملية قرصنة الكترونية معقدة تعرضت لها الشركة.

وكانت "بريتيش ايرويز" قد كشفت أمس عن اجرائها تحقيقا في سرقة بيانات شخصية وبيانات بطاقات ائتمان مجموعة من العملاء الذين استخدموا موقع الإنترنت الخاص بالشركة أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها لحجز تذاكرهم الا انها أوضحت ان البيانات المسروقة لم تتضمن بيانات سفر العملاء ولا بيانات جوازات سفرهم.

ونشرت الشركة صفحة إعلانية كاملة في الصحف البريطانية الصادرة اليوم للاعتذار لكن ذلك لم يمنع تراجع قيمة أسهم الشركة الأم "اي ايه جي" بواقع 3.5 بالمائة في مداولات الجمعة.

وتعرضت 380 ألف بطاقة مصرفية لعملية قرصنة استمرت 15 يوما قبل أن تتم السيطرة عليه.