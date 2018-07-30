شرطة أبوظبي تضبط 3 أفراد سرقوا هواتف متحركة في "العين"

المصدر: العين - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي 3 أشخاص من جنسية دولة آسيوية بتهمة سرقة 100 هاتف متحرك من إحدى المحال التجارية بمدينة العين.

وأوضح مدير مديرية شرطة منطقة العين العقيد مبارك سيف السبوسي، أن مركز شرطة المربعة تلقى بلاغاً من صاحب المحل المسروق يفيد بقيام شخص مجهول بكسر مدخل الزجاج وسرقة محتوياته من الهواتف المتحركة البالغ عددها ( 100 ) وتقدر قيمتها ب ( 100 ) ألف درهم.

وذكر أنه على الفور تم تشكيل فرق البحث والتحري المختصة، لرفع الأدلة والآثار وتبين بمتابعة التحقيق ان المتورطين في السرقة 3 أشخاص تم التوصل إلى أماكن تواجدهم و ضبطهم واعترفوا أثناء التحقيقات بارتكابهم الجريمة، و جرى إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة تمهيداً لمحاكمتهم.

وناشد مدير مديرية شرطة منطقة العين أصحاب الشركات والمحال التجارية والمواطنين والمقيمين ضرورة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة لحفظ أموالهم وممتلكاتهم الخاصة.