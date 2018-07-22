اعتقال مسلح بعد مواجهة داخل متجر بلوس انجلوس

المصدر: لوس انجلوس - رويترز

أعلنت السلطات أن الشرطة في مدينة لوس انجلوس الأميركية اعتقلت رجلا احتجز رهائن وتحصن داخل أحد متاجر سلسلة تريدر جو ، أمس، منهية بذلك مواجهة استمرت ثلاث ساعات وأسفرت عن مقتل امرأة في المتجر.وكانت الشرطة تطارد هذا الرجل بعد الاشتباه بأنه أطلق النار على جدته وعلى امرأة أخرى في منطقة منفصلة من المدينة وقد تحطمت سيارته خارج المتجر حيث تبادل إطلاق النار مع الشرطة. وقال إريك جارسيتي رئيس البلدية والشرطة في مؤتمر صحفي إن الرجل أصيب بالرصاص في ذراعه.

وظهر في مقطع مصور من محطة (إن.بي.سي لوس انجليس) الشرطة تحيط بهذا الرجل أمام المتجر بعد المواجهة. ولم تعلن الشرطة بعد هوية هذا الرجل.

وقالت إدارة شرطة لوس انجلوس على تويتر إن المشتبه به احتُجز دون وقوع حوادث.

وكانت صحيفة لوس انجلوس تايمز قد قالت إن هذا الشخص أطلق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخول المتجر في الوقت الذي ركض فيه المتسوقون للاحتماء بعد دوي أصوات إطلاق نار داخل المتجر.وقالت الشرطة إن امرأة قتلت بالرصاص داخل المتجر لكنها لم تكشف عن شخصيتها بعد.