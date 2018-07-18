الهند: اعتقال 18 شخصاً لتكرارهم اغتصاب طفلة

المصدر: نيودلهي - رويترز

مثل 18 رجلا أمام محكمة في مدينة تشيناي الهندية، أمس، بشأن اتهامات بتكرار اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاما على مدى سبعة أشهر.

وقالت الشرطة إن من بين هؤلاء الرجال حراس أمن وعمال مصاعد وسباكين يعملون في بناية سكنية تقطن فيها الفتاة.

وتظهر أحدث بيانات من المكتب الوطني لسجلات الجرائم أن أكثر من 100 جريمة اغتصاب في المتوسط جرى تسجيلها يوميا في الهند في عام 2016. ونحو ستة منها لفتيات تقل أعمارهن عن 12 عاما.

وقالت الشرطة إن الرجال في تشيناي خدروا الفتاة ثم أخذوها إلى شقة خالية من السكان في المبنى لاغتصابها.

وذكرت تقارير إعلامية محلية إنهم هددوها بالسكاكين وبنشر تسجيلات فيديو لاغتصابها إذا أبلغت أي شخص.

واعتقلت الشرطة الرجال أمس الاثنين في اتهامات بالاغتصاب والشروع في القتل والترويع.