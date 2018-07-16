خروج نمرين وأسد من أقفاصها في حديقة حيوان بالتشيك

المصدر: هراديك-كرالوف - د ب أ

خرج نمران وأسد من أقفاصها في حديقة حيوان في التشيك.

وقال متحدث إن قوات الشرطة هرعت بأعداد كبيرة إلى مكان الحدث واستخدمت مروحية، وطلبت الشرطة إلى سكان قرية قريبة (نحو 400 نسمة)، البقاء داخل مساكنهم.

واستدعت الشرطة أطباء بيطريين تمكنوا بعد مضي عدة ساعات من تخدير الحيوانات الهاربة باستخدام بنادق تخدير، وكانت الحيوانات الثلاثة قد اختارت مكانا مظللا تحت شجرة صنوبر.

ولم يتم التعرف بعد على كيفية خروج الحيوانات من أقفاصها.

وتصف حديقة حيوان "بيوبارك شتيت" نفسها على مواقعها الإلكترونية بأنها "منشأة لتربية الحيوانات الغريبة المهددة بالانقراض"، وتضم هذه الحديقة حيوانات من بينها أسود ونمور وفهود وحيوان الأسد الجبلي وخيول وسلاحف وطيور.

ولحسن الحظ أن الحديقة خلت من الزائرين اليوم الاثنين لأنه يوافق يوم الراحة في الحديقة التي لم يكن متواجدا فيها وقت الحادث سوى الحراس والقائمين على رعاية الحيوانات.

وحسب وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه)، كان زائر قد تعرض في العام الماضي للإصابة في يده بعد أن أدخل الكاميرا داخل قفص الأسود.