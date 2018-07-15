بالصور .. استقبال ملكي لمنتخب بلجيكا في بروكسل

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

استقبل الملك فيليب اليوم بعثة المنتخب البلجيكي لكرة القدم بعد الحصول على المركز الثالث في مونديال روسيا.

والتقى الملك فيليب بعثة المنتخب البلجيكي في قصر لايكن على مشارف بروكسل، واستقل اللاعبون حافلة مكشوفة في طريقهم إلى وسط العاصمة.

واحتشد حوالي ثمانية آلاف شخص من المشجعين وسط المدينة لاستقبال بعثة الفريق والاحتفاء بالإنجاز غير المسبوق للمنتخب البلجيكي ، حيث أغلقت الشرطة الميدان الرئيسي قبل ساعة من وصول الفريق لمنع حدوث تكدس مروري.

وحصد منتخب بلجيكا المركز الثالث في مونديال روسيا عبر الفوز السبت على إنجلترا 2/صفر، ليكون هو الإنجاز الأبرز في تاريخ البلاد بعد أن نال الفريق المركز الرابع في كأس العالم 1986.