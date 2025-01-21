«الشرق والغرب للعقارات» تؤكد الطلب المرتفع على وحداتها السكنية الفاخرة في داون تاون دبي

أكدت شركة الشرق والغرب للعقارات استمرار الطلب المرتفع على الوحدات السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية في داون تاون دبي من مشترين من مختلف دول العالم.

وبعد الإطلاق الناجح والبيع الكامل لمشروع «سانت ريجيس فاينانشال سنتر رود دبي ذا ريزيدنسز» في عام 2023، كما أطلقت الشركة مشروع «ريكسوس فاينانشال سنتر رود دبي ريزيدنسز» في عام 2024، ليصل إجمالي قيمة تطوير هذين المشروعين معاً 2.5 مليار درهم.

وتعاونت «الشرق والغرب للعقارات» مجدداً مع شركاء دوليين بارزين في عام 2024، بما في ذلك شركة الوساطة الرائدة «درفن للعقارات»، وشركة «ريفاين» المتخصصة في توفير الحلول الشاملة لتطوير العقارات في دبي، وهما الشركتان اللتان قادتا جهود التسويق والمبيعات وإدارة تطوير مشروع ريكسوس فاينانشال سنتر رود دبي ريزيدنسز المميز.

وقالت صابرين خليفة المنصوري، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق والتأجير في «الشرق والغرب للعقارات»: نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققناه في تسويق وبيع مشروع سانت ريجيس فاينانشال سنتر رود دبي ذا ريزيدنسز وريكسوس فاينانشال سنتر رود دبي ريزيدنسز، و25hours Heimat ونتطلع إلى إعادة تشكيل أفق داون تاون دبي بإضافة مَعلمَين سكنيين فاخرين بتوقيع علامات تجارية مميزة.

ويضم مشروع «ريكسوس فاينانشال سنتر رود دبي ريزيدنسز» السكني الفاخر، الذي نجح في البيع الكامل خلال ثلاثة أشهر فقط العام الماضي، برجاً سكنياً فاخراً مؤلَّفاً من 229 وحدة سكنية، تتراوح بين غرفة إلى أربع غرف نوم، إضافة إلى وحدات بنتهاوس دوبلكس فاخرة بأربع وخمس غرف نوم، وهي وحدات فريدة من نوعها في السوق المحلية.

ويمثِّل هذا المشروع السكني المؤلف من 84 طابقاً رمزاً للحداثة والرقي، بارتفاع 347.81 متراً، ما يمنح السكان إطلالة خلابة على منطقة داون تاون دبي، فضلاً عن توفير مجموعة متنوعة من المرافق عالية الجودة لتأمين تجربة متكاملة وغير مسبوقة.

وتشمل تلك المرافق قاعة استقبال أنيقة، ومقهى وصالة، ومرافق لياقة بدنية ومركزاً صحياً، ومساراً للجري ومنصة يوغا، وملعب بادل تنس ومحاكاة للغولف، وغرفة ألعاب، وصالوناً (لاونج) للسكان، ومسبحين أحدهما يقع في الطابق العلوي مع صالة فاخرة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المرافق المخصصة للأطفال، كما يمكن للسكان الاستفادة من خدمة الكونسيرج السكنية الفارهة التي تقدم خدمات شخصية مصممة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الفريدة.

وحظي المشروعان السكنيان اللذان أقامتهما شركة الشرق والغرب للعقارات في داون تاون دبي بترحيب واسع من المشترين المحليين والدوليين، نظراً للسمعة العالمية المرموقة التي يتمتع بها مشروع «ريكسوس فاينانشال سنتر رود دبي ريزيدنسز" في دبي، وانعكس ذلك في إقبال أكثر من 25 جنسية على تملّك مشروع ريكسوس معظمهم من الإمارات وروسيا وتركيا والصين والمجر وهولندا وكندا والهند ومدغشقر وإيران.

التطور الإنشائي

بدأ العمل في مشروع ريكسوس فاينانشال سنتر رود دبي ريزيدنسز بتاريخ 4 يونيو 2024، وانطلقت أعمال التمكين في أغسطس من العام نفسه، وحالياً تسير المرحلة الأولى من الإنشاء بسلاسة وبحسب الجدول الزمني المخطط، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2027.

وخلال شهر يناير 2025، تم إحراز تقدّم كبير في أعمال التمكين، حيث يجري بناء عوارض التثبيت والتغطية، بعد اكتمال الركائز الخارجية والداخلية، وبهذا يتوفر أساس متين لأعمال الحفر التي ستلي ذلك. وتفصيلاً حققت أعمال البناء النسب التالية:

• 100% من أعمال التدعيم الخارجية والداخلية

• 100% من فحص الأعمدة الأولي (PTP)

• 65% من أعمال العارضة العلوية (Capping Beam)

• 50% من أعمال التثبيت

• 35% من أعمال الحفر

• 24.64% من أعمال التمكين