صور مجهرية لأصغر الكائنات الحية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت شركة "نيكون" النقاب عن أسماء الفائزين في مسابقة "نيكون سمول وورلد" للتصوير المجهري لعام 2021، وهي مسابقة سنوية تقدم أجمل الصور التي تم التقاطها في مجال العلوم والأبحاث.

وفي النسخة السابعة والأربعين منها، تواصل المسابقة الاحتفال بتعقيدات الطبيعة وبراعة التحقيق المجهري الدقيق، إذ تم اختيار 103 صورة من 1900 صورة تم التقدم بها في المسابقة.

جائزة المركز الأول منحت لجيسون كيرك من كلية بايلور للطب، الذي استخدم نظام ميكروسكوب مصمم خصيصًا لالتقاط 200 صورة فردية لأوراق شجر بلوط جنوبي حية، ثم جمعها لإنشاء صورة واحدة مذهلة.