صورة كريستيانو رونالدو تحطم الرقم القياسي بتاريخ "إنستغرام"

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

حطمت صورة نشرها النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو على حسابه الشخصي بتطبيق "إنستغرام" الأرقام القياسية في عدد "الإعجاب"، ونالت صورة رونالدو بزي "يوفنتوس" التي نشرها على حسابه الثلاثاء 11.6 مليون "إعجاب"، وهو أعلى عدد من "الإعجاب" لأي صورة رياضية على التطبيق الشهير، ليحطم اللاعب بذلك الرقم السابق للاعبين الرياضيين والذي كان مسجل باسمه أيضاً في نوفمبر الماضي.

وظهر رونالدو في الصورة بزي يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى، وخلفه كلمة "كريستيانو"، وعنونها بعبارة "فورزا يوفي"، "إلى الأمام يا يوفنتوس"، وذلك عقب انتقاله الرسمي من ريال مدريد الإسباني للعملاق الإيطالي، مقابل ما يقارب 100 مليون يورو.

وكانت صورة رونالدو مع صديقته جورجينا رودريغيز ومولودهما في المستشفى، في نوفمبر الماضي، هي الصورة الأعلى بعدد "الإعجاب" في عالم الرياضة، برصيد 11.4 مليون "إعجاب".

وذكر موقع سكاي نيوز، أن صورة رونالدو بزي "اليوفي" أصبحت في المركز الرابع، لأعلى الصور التي نالت إعجابا على تطبيق "إنستغرام" عبر التاريخ، وتبقى في الصدارة صورة عارضة الأزياء كايلي جينر وطفلها الجديد، التي نالت قرابة الـ18 مليون "إعجاب" منذ نشرها في فبراير الماضي.