مظلات

ندعو بعض المطاعم، التي تضم أماكن خارجية، إلى إعادة المقاعد المظللة، حتى يستفيد منها عمال التوصيل خلال فترة انتظار إعداد الطلبات، لاسيما في ظل الأجواء المشمسة في هذه الفترة من العام.

مواقف

يعاني أصحاب المركبات ضيق مساحات المواقف في معظم المولات، خصوصاً أصحاب السيارات كبيرة الحجم، وما يترتب على ذلك من حدوث خدوش في الهيكل الخارجي عند فتح أبواب السيارات المجاورة، لذا ندعو إدارات المولات إلى إعادة تخطيط هذه المواقف لتلافي هذه المشكلات.

رسوم

فوجئ سكان بمنطقة السطوة السكنية في دبي بتركيب لوحات مكتوب عليها «مواقف خاضعة للرسوم» في طرقات المنطقة الرئيسة والفرعية، مشيرين إلى أن المنطقة مكونة من منازل مخصصة للسكان، وعلى الرغم من أنها محاطة بشوارع حيوية، فإن شوارعها الداخلية لا تضم محال أو بنايات أو أي نشاط تجاري، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار.

اقتراح

اقترح سكان في منطقة التعاون بالشارقة إنشاء بنايات متعددة الطوابق تستخدم كمواقف لمركبات القاطنين، ما يوفر مساحات كبيرة لهم تستوعب مئات المركبات، وأن يتم تخصيص هذه المواقف برسوم سنوية لا تتعدى 2000 درهم للموقف الواحد، وقالوا إنه تم أخيراً إغلاق الساحات الترابية العشوائية في «التعاون» لمنع وقوف السيارات بشكل عشوائي، وفتح مواقف استثمارية لتوفير مواقف سيارات في المنطقة، وأعرب السكان عن الأمل بأن يتم الأخذ بالاقتراح ودراسته من قبل الجهات المعنية.

إرجاع

استغرب متعامل مع إحدى شركات توصيل الوجبات، عند إلغائه لطلب وجبة بعد التأخر عليه لفترة طويلة، بأن الشركة تخبره بأنه سيتم إلغاء الطلب، لكنه لن يتمكن من استرداد المبلغ إلا من خلال قسيمة شرائية، ما اعتبره تقييداً يلزمه بالتعامل مع الشركة مرة أخرى.