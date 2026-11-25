أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:14، والمد الثاني 03:33، والجزرالأول عند الساعة 20:39، والجزر الثاني عند الساعة 07:34.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعه 09:39، والمد الثاني 23:37، والجزر الأول عند الساعة 16:30، والجزر الثاني عند الساعة 05:26.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 22 90 25

دبي 30 23 85 40

الشارقة 31 21 85 25

عجمان 30 23 85 25

أم القيوين 30 19 85 25

رأس الخيمة 32 19 85 25

الفجيرة 30 23 85 25

العين 30 20 65 25

ليوا 32 19 90 15

الرويس 30 20 90 15

السلع 29 20 90 20

دلما 29 24 85 25

طنب الكبرى/ الصغرى 30 24 80 35

أبو موسى 30 24 80