الشارقة - الإمارات اليوم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف منح تكميلية لـ 784 مواطناً ممن تقاعدوا خارج حكومة الشارقة، ليصل إجمالي دخلهم إلى 20 ألف درهم شهرياً، ليضاف هذا العدد للمستفيدين السابقين من المنح التكميلية الذين تم اعتمادهم في الأوقات السابقة والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف مستفيد.

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة عبر برنامج ”الخط المباشر“ أن المنحة ستصرف بأثر رجعي اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، وهو تاريخ اعتماد رفع مستوى العيش الكريم إلى 20 ألف درهم، على أن تودع المبالغ في حساباتهم البنكية خلال يومين.