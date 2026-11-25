دبي - الإمارات اليوم

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ”رعاه الله“، في تدوينة عبر منصة ”إكس“: ”ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء اطلعنا خلاله على خطة إطلاق المساعد الحكومي الشخصي «ميره» والذي سيكون متوفراً ابتداءً من مارس القادم لجميع المتعاملين في حكومة الإمارات”.

وأضاف سموه: ”كما وجهنا خلال الاجتماع بتشكيل فرق العمل التنفيذية لتسريع العمل على المساعد الشخصي، ووجهنا كافة الجهات الاتحادية بربط خدماتها مع المساعد الشخصي وفق خطط زمنية معتمدة من مجلس الوزراء”.

وتابع سموه: ”ندخل مرحلة جديدة في تقديم خدمات الحكومة، حيث يمكن للمتعامل التحدث مع الحكومة بلغته… والحصول على الخدمات الحكومية بكلماته.. وتكريس أوقاته لأعماله وليس لمعاملاته”.

وقال سموه: ”كما اعتمدنا خلال الاجتماع الاستراتيجية الحكومية الشاملة للذكاء الاصطناعي المساعد... واعتمدنا المنظومة التقنية الوطنية «FedAI» لتكون بنية تحتية موحدة وآمنة وسيادية لتطوير وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المساعد”.

وأضاف سموه: ”هدفنا أن تكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر كفاءة وجاهزية لتقنيات المستقبل“.

وتابع سموه: ”واعتمدنا خلال الاجتماع مساراً جديداً للجان الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ودول العالم بهدف تعزيز شراكاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”.

وقال سموه: ”كما اطلعنا على نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار... الإمارات اليوم ضمن العشرة الكبار عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر... بقيمة بلغت 177 مليار درهم خلال 2025... ورصيد استثمار أجنبي مباشر وصل إلى 1.174 تريليون درهم”.

وختم سموه: ”اقتصاد الإمارات يواصل نموه... وثقة العالم بدولتنا تتعزز... وشراكاتنا الدولية تتوسع“.