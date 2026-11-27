حذرت مؤسسة الإمارات للدواء من منتجات My Lisaa، المخصصة لإنقاص الوزن، لعدم حصولها على الموافقة التسويقية، مؤكدة منع استيرادها وبيعها وتداولها في الدولة، كما أعلنت سحباً احترازياً لتشغيلة من قطرات الفيتامينات المخصصة للأطفال Wellbaby Multi Vitamin Drops، بعد عدم مطابقة فحص محتوى فيتامين «C» للمواصفات المعتمدة.

وأوضحت المؤسسة، في تعميم لها، أن منتجات My Lisaa المخصصة لإنقاص الوزن غير حاصلة على الموافقة التسويقية، الأمر الذي يستوجب منع استيرادها وبيعها وتداولها، في إطار الإجراءات الرقابية والتنظيمية الرامية إلى ضمان سلامة المنتجات المتداولة، والتحقق من استيفائها المتطلبات المعتمدة قبل طرحها في الأسواق.

ودعت المؤسسة الجهات المعنية إلى الالتزام بما ورد في التعميم بشأن هذه المنتجات، وعدم استيرادها أو بيعها أو تداولها، بما يضمن عدم وصول منتجات غير حاصلة على الموافقات المطلوبة إلى المستهلكين.

وفي تعميم آخر أعلنت المؤسسة السحب الاحترازي لمنتج Wellbaby Multi Vitamin Drops، للتشغيلة رقم 60301، وذلك بسبب عدم مطابقة فحص محتوى فيتامين «C» للمواصفات المعتمدة.

ويأتي السحب في إطار الإجراءات الاحترازية والرقابية المتعلقة بجودة المنتجات، والتأكد من مطابقتها المواصفات المعتمدة، لاسيما المنتجات المخصصة للأطفال، بما يعزز سلامة المنتجات المتداولة ويحافظ على ثقة المستهلكين بها.

وأكدت المؤسسة أهمية التقيد بالتعاميم الصادرة عنها، والالتزام بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمنتجات المعنية، بما يدعم منظومة الرقابة الدوائية ويعزز حماية الصحة العامة.

وكانت مؤسسة الإمارات للدواء، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، دعت أخيراً الجمهور إلى التوقف عن استخدام منتج «Babies’ Magic Tea – Baby Sleep Gripe Water»، المعروف باسم «ماء غريب للنوم للأطفال»، والامتناع عن شرائه، والتحقق من رقم التشغيلة المتأثرة، وذلك عقب إعلان قرار سحبه، بسبب اكتشاف مواد كحولية غير مُفصح عنها في المنتج، وعدم حصوله على موافقة تسويقية سارية في الدولة.

وأوضحت أن التشغيلة المتأثرة تحمل الرقم (25122bw)، داعية أولياء الأمور إلى التحقق من رقم التشغيلة المدون على عبوة المنتج، والتوقف عن استخدامه والامتناع عن شرائه في حال تطابقه مع الرقم المشمول بالسحب.

كما أكدت ضرورة التحقق من رقم التشغيلة حفاظاً على صحة الرضع وسلامتهم، فيما خصصت الرقم 80033784 للاستفسارات، والبريدين الإلكترونيين pv@ede.gov.ae وinfo@ede.gov.ae للإبلاغ عن أي آثار جانبية.