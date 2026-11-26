أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء تنفيذها سحباً احترازياً للتشغيلة رقم 60301 من قطرات الفيتامينات المخصصة للأطفال Wellbaby Multi Vitamin Drops، بعد عدم مطابقة فحص محتوى فيتامين «C» للمواصفات المعتمدة.

وقالت المؤسسة في تعميم إن السحب يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والرقابية المتعلقة بجودة المنتجات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، لا سيما المنتجات المخصصة للأطفال، بما يعزز سلامة المنتجات المتداولة ويحافظ على ثقة المستهلكين بها.

وأكدت المؤسسة أهمية التقيد بالتعاميم الصادرة عنها، والالتزام بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمنتجات المعنية، بما يدعم منظومة الرقابة الدوائية ويعزز حماية الصحة العامة.