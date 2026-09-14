«معركة العمالقة».. حين تتحول خضراوات موسكو إلى أبطال موسم الحصاد

تحولت ثمرة قرع ضخمة إلى محور مشهد لافت في موسكو، مع انطلاق منافسات «معركة العمالقة» ضمن مهرجان الحصاد الخريفي، المقام في مركز المعارض لعموم روسيا (VDNKh)، حيث يتنافس مزارعون من مختلف أنحاء روسيا بمحاصيل وصلت إلى أحجام استثنائية.

وفي مشهد يعكس طبيعة المنافسة، ظهر أحد المشاركين وهو يحرك ثمرة قرع عملاقة باتجاه منصة الوزن، في انتظار تسجيل وزنها ضمن فعاليات بطولة الحصاد الوطنية التي تستعرض هذا العام، مجموعة كبيرة من المحاصيل الزراعية العملاقة.

ويشارك في البطولة نحو 1000 مزارع من 75 منطقة روسية وأكثر من 200 مدينة، مقدمين أكثر من 200 ثمرة عملاقة، في منافسات تركز على المحاصيل التي حققت أحجاماً غير اعتيادية.

وتأتي البطولة في ذروة موسم الحصاد الخريفي، لتجمع مزارعين من مناطق روسية مختلفة، في فعالية تسلط الضوء على المحاصيل الزراعية وتنوعها، وتحول المنتجات الزراعية العملاقة إلى مشهد تنافسي يجذب الأنظار.

ولا تقتصر المنافسة على القرع وحده، إذ تشمل البطولة أكثر من 200 ثمرة عملاقة، في احتفال يعكس حضور الزراعة وموسم الحصاد في الحياة الريفية الروسية، ويمنح المزارعين فرصة لعرض نتائج جهودهم في زراعة محاصيل استثنائية الحجم.