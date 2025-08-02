«أشغال الشارقة» تُنهي أعمال صيانة لـ 44 مسبحاً

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، بالتنسيق مع الجهات المنتفعة، أعمال الصيانة الشاملة لـ44 حوض سباحة، ضمن استعداداتها لاستقبال فصل الصيف، وتزايد الإقبال على المرافق الترفيهية خلال هذه الفترة.

وشملت أعمال الصيانة 24 حوض سباحة أولمبياً، موزعة على مراكز الأطفال في مناطق مغيدر والخالدية والحيرة وحلوان والرفيعة والذيد ومليحة والثميد والمدام والقرائن وكلباء ووادي الحلو وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى مراكز الناشئة في كل من واسط والذيد والمدام ومليحة وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، علاوة على مركز سجايا للسيدات.

كما ضمت 20 حوض سباحة في الأندية والمراكز، أبرزها المنتدى الإسلامي، ونادي الثقة للمعاقين، والنادي الثقافي العربي، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة الثقافي الرياضي، ونادي ضباط الشرطة وأكاديمية الشرطة، ونادي السيدات في خورفكان، ونادي السيدات في خورفكان، ومنتزه الصحراء في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، ونادي المدام الثقافي الرياضي، ونادي البطائح الثقافي الرياضي، ونادي مليحة الرياضي، ونادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، ومسبح موظفي سفاري الشارقة.

وقامت الفرق الفنية التابعة لإدارة صيانة المباني في الدائرة بتنفيذ حزمة من الأعمال التقنية والفنية التي تضمن سلامة وكفاءة تشغيل المسابح، شملت تنظيف الأحواض، وفحص جودة المياه، والتأكد من فعالية أنظمة التعقيم والتطهير، بما يضمن سلامة المستخدمين.