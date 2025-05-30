إجازة «الأضحى» من 5 حتى 8 يونيو المقبل

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 1446 هجرياً، تقرر بموجبه تعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات كافة التابعة لحكومة دبي اعتباراً من يوم وقفة عرفة الموافق التاسع من ذي الحجة 1446هـ، الموافق الخميس الخامس من يونيو 2025، حتى يوم 12 من ذي الحجة 1446هـ، الموافق الأحد الثامن من يونيو 2025، على أن يُستأنف الدوام الرسمي الإثنين في التاسع من يونيو 2025.

واستثنى التعميم، الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي يعمل موظفوها بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرّر تلك الجهات مواعيد العمل للفئات المستثناة بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حُسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.

ورفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنيةً لهم موفور الصحة والعافية، وسائلةً المولى، عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من الخامس حتى الثامن من يونيو المقبل، ستكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص في الدولة، بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص، وأعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، تبدأ في الخامس من يونيو المقبل، وتستمر حتى الثامن من الشهر نفسه.