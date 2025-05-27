نواف سلام: محمد بن زايد وعد وأوفى

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إن لبنان لا ينسى جهود الاشقاء في الخليج العربي، مشيداً بقرارات دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي وعد وأوفى، وسمح بزيارة بلدهم الثاني لبنان.



وأضاف سلام خلال كلمة في فعاليات قمة الإعلام العربي في دبي اليوم: كما لا ننسى أن نحو 190 ألف لبناني يعيشون ويعملون بكل تفان وإخلاص في بلدهم الثاني، الإمارات، وينعمون فيها بالأمن والأمان وجودة الحياة".



وتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، على احتضانها هذه القمة، وعلى ما تبذله من جهد صادق في ترسيخ العمل العربي المشترك.



وذكر سلام "نجتمع اليوم في زمن استثنائي.. زمن لم يعد فيه الإعلام مجرد ناقل للواقع، بل صار قوة تصنعه. ولم يعد مرآة فقط، بل مصنعاً للرأي العام وللسلم، وللأسف مصنعاً للفتنة أيضاً".