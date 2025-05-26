قرقاش: مقاربة جديدة تتجاوز الشرق الأوسط.. قد تُعرف مستقبلاً بـ"مبدأ ترامب"

أشار الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى أن كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، خلال جولته الخليجية الناجحة، تمثل لحظة فارقة تستحق التوقف والتأمل. فهي تعكس تحولاً واضحاً في التوجه الأميركي، يتقاطع مع المدرسة الجاكسونية عبر التركيز على حشد الشعور الوطني وتعزيز الاقتصاد الوطني وتجنّب التدخلات الخارجية.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كلمة الرئيس دونالد ترامب في الرياض، خلال جولته الخليجية الناجحة، تمثل لحظة فارقة تستحق التوقف والتأمل. فهي تعكس تحولاً واضحاً في التوجه الأميركي، يتقاطع مع المدرسة الجاكسونية عبر التركيز على حشد الشعور الوطني وتعزيز الاقتصاد الوطني وتجنّب التدخلات الخارجية".

وتابع قرقاش: "خطاب يرفض تصدير القيم الأميركية، ويحتفي بالنجاحات الوطنية للحلفاء والأصدقاء، كما يحمل نقداً صريحاً لإرث التدخل الأميركي، سواء من الليبراليين الدوليين أو المحافظين الجدد. مقاربة جديدة تتجاوز الشرق الأوسط، وقد تُعرف مستقبلاً بـ”مبدأ ترمب”.".