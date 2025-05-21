تحذيرات من «تدني الرؤية» بسبب «الضباب»

حذرت جهات شرطية ومناخية من وقوع الحوادث المرورية بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية عند تشكل الضباب، خلال هذه الأيام، على بعض مناطق الدولة، مؤكدة أهمية خفض السرعة، ومتابعة النشرات والتحذيرات المتعلقة بالطقس من الجهات المعنية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، خلال نشرات الطقس، تشكل الضباب بمستويات مختلفة، مشيراً إلى احتمال تشكله، خلال الأيام المقبلة، على مناطق مختلفة من الدولة.

وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، عن مخالفة 2786 سائقاً على مستوى الدولة، العام الماضي، بسبب السير في أوقات الضباب، بالمخالفة لتعليمات الجهات المعنية.

وتوزعت المخالفات بين 2669 مخالفة في أبوظبي، و95 مخالفة في دبي، وثلاث مخالفات في الشارقة، و18 مخالفة في رأس الخيمة، ومخالفة واحدة في الفجيرة.

كما خالفت إدارات المرور 243 سائقاً، العام الماضي، بسبب السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار، وتوزعت المخالفات بين 47 مخالفة في أبوظبي، و162 مخالفة في دبي، و25 مخالفة في الشارقة، ومخالفة واحدة في عجمان، وخمس مخالفات في رأس الخيمة، وثلاث مخالفات في أم القيوين.

وبحسب قانون السير والمرور الاتحادي، فإن غرامة مخالفتَي «السير في أوقات الضباب بمخالفة تعليمات الجهة المعنية»، و«السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار»، تبلغان 500 درهم وأربع نقاط مرورية لكل منهما.

وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية حوادث مرورية متفرقة، نتج عنها وفيات وإصابات، بسبب عدم التزام سائقين إرشادات القيادة والسلامة المرورية أثناء الضباب.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، لـ«الإمارات اليوم» إن «الفترة من بداية أبريل إلى نهاية يونيو، هي الفترة التي تصل فيها الرطوبة الجوية إلى أدنى مستوياتها في عموم الدولة، وبالتالي أقل عدد من أيام تشكل الضباب خلال السنة، مقارنة بشهور نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير، التي ترتفع فيها الرطوبة إلى أعلى معدلاتها خلال العام، ويتكرر خلالها تشكل الضباب بصورة أكبر».

وشرح أن الضباب يتشكل نتيجة تكثف بخار الماء في الهواء القريب من سطح الأرض، عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون نقطة الندى، ما يؤدي إلى تكوين قطرات مائية معلقة في الجو تقلل من مدى الرؤية، ونقطة الندى هي درجة الحرارة التي يجب أن يبرد إليها الهواء حتى يصل إلى التشبع ببخار الماء، ولا يستطيع حمل مزيد منه، وعندها يبدأ بخار الماء بالتكثف إلى قطرات ماء، مكوناً الندى أو الضباب أو السحب.

وتابع: «إذا كانت درجة الحرارة 25 درجة مئوية خلال الليل مع رطوبة 80%، وانخفضت بشكل سريع إلى 21 درجة مئوية (وهي نقطة الندى في تلك الظروف) فإن الضباب يبدأ بالتشكل».

من جانبها، دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى التزام القيادة الآمنة وبالسرعات المحددة (80 كيلومتراً في الساعة) أثناء تشكل الضباب، وترك مسافة أمان كافية، منبهة إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية، ويتوجب خفضها في الظروف الجوية المتقلبة.

وأكدت أهمية متابعة النشرة الجوية وإشعارات التطبيق الذكي للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية.

وأوضحت أنها تفعّل منظومة خفض السرعات خلال أوقات الضباب، للحد من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب انعدام الرؤية على الطرق، ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة عند مشاهدة نزول الضباب، لحماية أنفسهم ومستخدمي الطريق.

وتمنع المركبات الثقيلة والشاحنات وحافلات العمال من السير أثناء الضباب، تعزيزاً للإجراءات الوقائية، وتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية حفاظاً على سلامة الجميع.

وحثت شرطة أبوظبي السائقين على الاستفادة من خاصية الإشعارات العاجلة عبر تطبيقها الذكي، حيث تعمل على تنبيههم أثناء الأحوال الجوية المتقلبة مثل الأمطار والضباب والأتربة والغبار، وفي حالات الازدحام المروري.