"باركن" تبدأ تطبيق تعرفة مواقف جديدة في مناطق تحمل رمزي W وWP

أعلنت شركة باركن، بدء تطبيق تعرفة مواقف جديدة للمركبات في دبي، وذلك في مناطق تحمل رموز W وWP، إذ تم تحديد تلك الرموز في مناطق القصيص الأولى والكرامة ومدينة دبي الملاحية والكفاف.

وذكرت شركة باركن أن منطقة القصيص الأولى تضم منطقة W232 ومنطقة الكرامة تحمل رمز W318، فيما تحمل مدينة دبي الملاحية رمز W321، أما منطقة الكفاف فتحمل الرمز W324.

وأوضحت شركة باركن أن رسوم التعرفة للمناطق التي تحمل الرمز WP تبلغ 6 دراهم/ ساعة خلال ساعات الذروة وهي من 8 صباحاً وحتى العاشرة مساءً، ومن الرابعة مساءً وحتى الثامنة مساءً، بينما تبلغ الرسوم 4 دراهم خارج ساعات الذروة. أما المناطق التي تحمل الرمز W فتعتبر رسوم المواقف بها ثابتة في كل الأوقات بقيمة 4 دراهم/ ساعة، مشيرة إلى أن المواقف مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية.

وبدأت شركة "باركن" تطبيق الرسوم المرنة للمواقف المميّزة، والرسوم العادية لساعات الذروة وخارجها بدبي في الرابع من أبريل الجاري، وذلك في إطار جهودها لوضع حلول لتجنُّب الازدحام، وتسهيل تجربة ركن المركبة.

وأشارت الشركة إلى أن مناطق المواقف العادية في إمارة دبي هي النهدة الأولى، والنهدة الثانية، والقصيص، والممزر، وأبوهيل، والراشدية، وند الحمر، والقوز 1 و3 و4. أما المناطق المميزة التي ستشهد تطبيق التعرفة المرنة فهي: الخليج التجاري (بيزنس باي)، ووسط المدينة، ونايف، والفهيدي، والوصل، وشارع الشيخ زايد (الطريق الرئيس من مركز دبي التجاري العالمي إلى أم الشيف)، وجميرا (الطريق الرئيس)، والبرشاء 1.

وأوضحت "باركن"، أن المواقف المميزة هي مواقف عامة تقع في مناطق حيوية ذات كثافة سكانية عالية، أو في مناطق تجارية، إضافة إلى المواقع القريبة من محطات النقل العام، حيث تم اختيارها بعناية لتوفير خيارات مريحة وسهلة للسائقين، والتي يتم تحديدها بقرار من هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وأفادت بأنه سيتم تخصيص مواقف المركبات المميزة بشكل استراتيجي، لتوفير وصول سهل للسائقين إلى المناطق ذات الطلب العالي، خصوصاً تلك التي تشهد حركة مرورية كثيفة أو تحتوي على مراكز تسوق رئيسة. وسيتم تمييز هذه المناطق بوضوح من خلال لوحات إرشادية مخصصة وتفاصيل التعرفة المعروضة على أجهزة الدفع الخاصة بالمواقف. كما تتوافر معلومات حول هذه المواقف على موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.

وبدأت شركة "باركن"، الشهر الجاري، في تحديث رموز مناطق خاضعة لرسوم المواقف العامة في إمارة دبي، التي تحددها اللوحات الإرشادية للمواقف، فيما احتفظت بعض المناطق برموزها الحالية.



وأوضحت "باركن"، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية، أنه تم تغيير بعض المناطق في الفئات «C» ،«B» ،«A» و«D» إلى «CP» ،«BP» ،«AP» و«DP»..

ودعت "باركن" المتعاملين إلى التحقق من الرموز المحدثة عند الركن، التي يتم عرضها بوضوح على اللوحات الإرشادية في المواقف العامة، مع توافر التحديثات على الموقع الإلكتروني وتطبيق "باركن" الذكي.

وأشارت إلى أنه يمكن للمتعاملين الدفع التلقائي دون الحاجة إلى الانتظار، بحيث يمكن سداد رسوم حجز المواقف من خلال المحفظة الرقمية، وذلك من خلال تعبئة المحفظة الإلكترونية وتفعيل الدفع التلقائي، داعية إلى ضرورة تذكّر إلغاء الدفع التلقائي عند العودة إلى المركبة تجنباً لسحب رسوم إضافية عدة، مشيرة إلى أن هذه التجربة تساعد المتعامل على تجنب نسيان دفع رسوم حجز المواقف، وبالتالي التعرض للمخالفة.