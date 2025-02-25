بلدية الشارقة تطلق تطبيق "موقف" لإنجاز خدمات المواقف العامة خلال زمن قياسي‎

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن إطلاق تطبيق رقمي جديد تماشياً مع جهودها في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتقديم الخدمات بأعلى كفاءة وجودة، لمواكبة رؤى وتوجهات إمارة الشارقة في اختصار رحلة المتعامل والتسهيل عليه واختصار الوقت والجهد، إذ يقدم التطبيق الجديد "موقف" والمتوفر على متاجر التطبيقات الذكية، الخدمات المتعلقة بإدارة المواقف العامة، ليشكل إضافة نوعية في إدارة الخدمة وتقديمها للجمهور بالدقة والسرعة اللازمة وتوسيع نطاق الخيارات المتوفرة للاستفادة من خدمة المواقف العامة في الإمارة.

وتفصيلاً أكد مدير إدارة المواقف العامة، حامد القائد، أن التطبيق يختصر رحلة المتعامل في الحصول على خدمات المواقف العامة، وأصبحت متاحة بين يديه على مدار الساعة، ويمكنه من الحصول على تصاريح المواقف بشكل فوري، كما يعزز من دور وجهود البلدية في تقديم خدمة المواقف العامة واستفادة الجمهور منها في كل الأوقات وبجميع المناطق، كما يعد خطوة مهمة في توجه إدارة المواقف العامة نحو التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات والتي تم اختصار معظمها في هذا التطبيق، لتمكين المتعامل من الاستفادة منها في أي وقت ومكان، ومواكبة التطور الكبير في الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين.

العديد من الخدمات

وأوضح القائد أن التطبيق يقدم العديد من الخدمات منها سداد رسوم المواقف العامة، وإصدار أو تجديد الاشتراكات الموسمية، والاستعلام عن ساحات المواقف والاستعلام عن المخالفات، وسداد رسوم الساحات الذكية وغيرها من الخدمات التي ستتم إضافتها للتطبيق، لتنويع خيارات الاستفادة من الخدمة المتوفرة على الموقع الإلكتروني وفي مراكز الخدمة وغيرها، مشيراً إلى أنه يمكن سداد أي من الرسوم من خلال التطبيق بطريقة سهلة وبسيطة باستخدام المحفظة الإلكترونية أو تطبيقات الدفع مثل أبل باي وسامسونج باي.

وأفاد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تواصل نهجها في التحول الرقمي وتطويع الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات منها خدمات إدارة المواقف العامة، والتي باتت تعتمد على تطبيق أنظمة حديثة ومتطورة وذكية في تشغيل الخدمات والساحات ودون تدخل بشري، كساحات المواقف الذكية التي دشنتها البلدية مؤخراً، وكذلك الاعتماد على التفتيش الذكي باستخدام مركبات المسح الرقمي، وإمكانية سداد الرسوم للمواقف العامة من خلال أجهزة دفع ذكية مرتبطة بنظام ذكي، وغيرها من الخدمات التي تعكس التوجه الرقمي والتطوير المستمر للخدمات.