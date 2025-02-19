9.77 مليارات درهم إجمالي صفقات «آيدكس» و«نافدكس» خلال يومين

أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لمصلحة وزارة الدفاع والجهات الأمنية، إبرام خمس صفقات بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية، خلال اليوم الثاني من أعمال معرضَي «آيدكس» و«نافدكس» 2025، اللذين ينعقدان برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وبذلك تبلغ الصفقات المبرمة خلال اليومين الأولين للمعرضين 18 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 9.77 مليارات درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، أمس، بحضور المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن: ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لمصلحة وزارة الدفاع في معرضي «آيدكس ونافدكس 2025».

وقالت مهرة بلال الظاهري إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني من معرضَي «آيدكس» و«نافدكس» في نسخة هذا العام بلغ ثلاث صفقات، بقيمة 5.57 مليارات درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «كالدس إيروسبيس» لشراء منظومة الحداة (المرحلة الأولى) بقيمة 3.76 مليارات درهم، والتعاقد مع شركة «إنترناشيونال غولدن غروب» لشراء الذخائر بقيمة 492 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «دي تي إي سي إندستريز ليمتد» لشراء زوارق مرور بحري فئة 50 متراً بقيمة 1.38 مليار درهم.

من جهته، قال محمد سيف الزعابي إن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025، بلغ صفقتين بقيمة 213 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «إم بي دي إيه» الفرنسية لتوفير قطع الغيار لمعدات وأجهزة للقوات البحرية وأعمال الصيانة والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 32 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «أوغوستا ويستلاند إفيشن سيرفيسيز» الإيطالية لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي واللوجستي، وتوفير قطع غيار الطائرات بقيمة 181 مليون درهم.

وأكد ماجد أحمد الجابري حرص مجلس التوازن على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين كبرى الشركات المحلية والدولية في قطاع الدفاع، مشيراً إلى أن «آيدكس ونافدكس 2025» يمثلان منصة محورية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات، كما أشار إلى أهمية توقيع هذه الصفقات لدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة.