طرق دبي تنظّمُ حملات توعوية حول سياسة حظر حركة الشاحنات

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حملات توعوية ميدانية لتعريف سائقي الشاحنات بسياسة حظر حركة الشاحنات والسلامة المرورية للمركبات الثقيلة ومواقع حظر حركتها، ويأتي ذلك تزامناً مع تطبيق حظر حركة الشاحنات الذي نفذته الهيئة مع شرطة دبي في الأول من يناير الجاري على شارع الإمارات من العوير بالاتجاه إلى إمارة الشارقة خلال ساعات الذروة المسائية من الساعة 05:30 إلى الساعة 08:00.

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن حملة توعوية سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات حول أوقات حظر مرور الشاحنات على شوارع الإمارة، تركزت على التعريف بسياسة ومواعيد حظر حركة الشاحنات وتحديداً على شارع الإمارات خلال ساعات الذروة المسائية للمتوجهين من دبي إلى الشارقة. واستهدفت الحملة الميدانية سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في استراحات الشاحنات الواقعة على شارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد، تخللها توزيع هدايا عينية ونشرات توعوية من خلال رمز الاستجابة (QR Code) على السائقين بثلاث لغات هي: (العربية والإنجليزية والأوردو) حول مواعيد أوقات الحظر وخرائط تفصيلية لطرق وشوارع دبي موضحاً عليها أوقات حظر حركة مرور الشاحنات.

وتضمنت الحملات الميدانية جانب التوعوية بسلامة المركبات الثقيلة، وتتمحور هذه الحملات حول ثلاثة أهداف هي: سلامة التنقّل، والتوعية، والسلامة المرورية. وقد شملت الحملة التوعوية لسلامة المركبات الثقيلة (1000) سائق شاحنة ومركبة ثقيلة، وتمت توعيتهم بأهمية التزامهم بمعايير الأمن والسلامة عند قيادة شاحناتهم ومركباتهم الثقيلة بالإضافة إلى توعيتهم بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور.

التوسع في حظر حركة الشاحنات

وتحظر هيئة الطرق والمواصلات مرور حركة الشاحنات في بعض شوارع وطرق إمارة دبي بأوقات مختلفة، حسب المحور والمنطقة، حيث تحظر حركة الشاحنات طوال الوقت في الطرق الرئيسية داخل إمارة دبي مثل شارع الاتحاد وشارع الميدان وجميع المعابر، وتخضع شوارع أخرى مثل شارع الشيخ زايد والمناطق السكنية القريبة من إمارة الشارقة مثل المزهر والمحيصنة وعود المطينة إلى حظر حركة الشاحنات 16 ساعة يومياً تبدأ من 06:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:00 مساء، فيما تخضع المناطق الحضرية المتوسطة الازدحام إلى حظر مرور الشاحنات في أوقات الذروة الصباحية والمسائية مثل شارع المطار وشارع عمَان وشارع دمشق حيث يحظر مرور الشاحنات خلال الأوقات التالية: من 06:30 إلى 08:30 صباحاً ومن 01:00 ظهراً إلى 03:00 عصراً، ومن 05:30 إلى 08:00 مساء.

الجدير بالذكر أن تعديل حركة مرور الشاحنات على الطرق يخضع لدراسات وتفاصيل هندسية وفنية عديدة، تعتمد على كثافة المركبات، وإحصائيات الحوادث المرورية، وحالة التطور العمراني على طرفي الشارع، وتوزيع حركة المركبات على الطرق البديلة القادرة على استيعاب الحركة المرورية.