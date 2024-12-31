محمد بن راشد في رائعة شعرية جديدة: عندنا قايد عطا شعبه ثبات.. هو جبلنا وحوله الدنيا تدور

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رائعة شعرية بعنوان "السنين المزهرات" جاء فيها:

ياخواتيمْ السنينْ المزهراتْ

روضْ دولتنا إمتلا وردْ وزهورْ

نحنْ معتادينْ صنعْ المعجزاتْ

يومْ باقي الناسْ ماتقدرْ تثورْ

مانسوِّي للورا أيْ إلتفاتْ

سيرنا جدَّامْ وافينْ الشِّبورْ

شعبنا يحيا بهنا أحلىَ حياتْ

راضيْ ومرتاحْ في أمنْ وحبورْ

وكلْ عامْ يمرْ نصنعْ أمنياتْ

وللمحبِّهْ نفتحْ قلوبْ وصدورْ

ما علينا شَيْ م الأفراحْ فاتْ

ولا تهيِّجنـا تـفـاهـاتْ الأمـورْ

ومنْ يعادينا فمالهْ منْ نجاتْ

ويلهْ منْ جندٍ عزايمهمْ تفورْ

وعندنا قايدْ عطا شعبهْ ثباتْ

هوُ جبلنا وحولهْ الدِّنيا تدورْ

نعمْ بوخالدْ وحيدٍ في الصِّفاتْ

حرْ نادرْ تتبعَهْ كلْ الصِّقورْ

عامْ مَرْ بخيرْ وأفراحْ ونباتْ

وعامْ داخلْ بالرِّضا ونعمِهْ ونورْ

فيهْ نسعىَ بعزمنا للشامخاتْ

وكلْ عامْ ودولتيْ دارْ السِّرورْ