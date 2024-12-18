“دمشقْ”.. قصيدة جديدة لمحمد بن راشد: “شَعبُ سوريَّا لهُ في القلبِ وجدُ”

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأربعاء، عبر حسابه في " إنستغرام" قصيدة شعرية جديدة بعنوان "دمشقْ" جاء فيها:

شَعبُ سوريَّا لهُ في القلبِ وجدُ

ودمشقٌ حبُّها قبلٌ وبَعدُ

سكنتْ روحي ودامتْ سكناً

منْ هواها صنعَ التاريخَ مجدُ

كلُّ مانرجوهْ يحيا أهلها

في أمانٍ عيشهمْ خيرٌ وسعدُ

حفظَ الرحمنَ أرضَ الشامِ منْ

فتنٍ ليسَ لها في الأرضِ حدُّ

والإماراتُ ستبقىَ سنداً

يدعمُ الإنسانَ فيها ويجدُّ