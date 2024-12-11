مجلس الوزراء يعتمد جائزة بـ 7 ملايين درهم لتصفير البيروقراطية في الحكومة الاتحادية

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأربعاء، جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم في مجال تصفير البيروقراطية.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": سنكرم فرق العمل والأفراد والجهات الاتحادية التي تقدم مشاريع لاختصار الإجراءات الحكومية .. وتوفير الموارد المالية .. وتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات والأفراد ..

وأضاف سموه: سنكرم ونحتفي بمن يسهل المعاملات .. ويبسط الإجراءات .. ويختصر الخطوات .. ويوفر على الناس الجهد والوقت في معاملاتهم الحكومية.. سنشكر المبدعين .. ونحتفي بالمجتهدين والمتفانين في خدمة الناس من موظفي الحكومة الذين يواصلون الليل بالنهار لتوفير الموارد وخدمة الجمهور وترسيخ تنافسية الدولة.