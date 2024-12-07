رئيس الدولة: الإمارات ماضية في تحقيق تطلعاتها بإخلاص أبنائها ووفائهم وتفانيهم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وضيوف دولة الإمارات وسمو الشيوخ اليوم السبت، "مسيرة الاتحاد" التي نظمها ديوان الرئاسة بمناسبة عيد الاتحاد الــ 53 للدولة بمشاركة أبناء القبائل من مختلف ربوع الوطن، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد لعام 2024

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": أجواء مفعمة بحب الوطن والفخر بالانتماء إليه والاعتزاز بالعمل تحت رايته الواحدة، سعدت بحضور "مسيرة الاتحاد" بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين، وإن شاء الله تعالى ستظل بلادنا قوية وقادرة على تحقيق طموحاتها بوحدتها وإخلاص أبنائها وتفانيهم في رفع رايتها وإيمانهم بأن قبيلتنا الإمارات.