حمدان بن محمد: المواطن سيبقى دائماً أولوية في كل مبادرة وقرار ومشروع ننفذه

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مجلس زعبيل اليوم الخميس، عدداً من أعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "ناقشنا ما حققته دولتنا العزيزة من إنجازات خلال الفترة الماضية، وتبادلنا الآراء حول المشاريع والمبادرات القادمة التي ترسخ الريادة الإماراتية في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأكد أنه "بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي صنع المستقبل وإلهام الجميع، وهذه الريادة تتطلب جهوداً مضاعفة، وشراكات قوية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق طموحات أهل دبي".

وأضاف: المواطن سيبقى دائماً أولوية في كل مبادرة نطلقها، وكل قرار نتخذه، وكل مشروع ننفذه، لضمان أفضل جودة حياة له ولعائلته.