محمد بن راشد: هزاع بن زايد قيادة إماراتية واعية وسجل وطني حافل

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بعد صدور مرسوم أميري بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": أخي الشيخ هزاع بن زايد قيادة إماراتية واعية …وسجل وطني حافل .. وأحد أبناء زايد البررة.. نبارك له ثقة رئيس الدولة .. ونسأل الله أن يعينه في مهامه الجديدة ممثلا لحاكم أبوظبي في العين .. وأن يديم الخير على مدينة العين وجميع مدن ومناطق البلاد.