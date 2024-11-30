رئيس الدولة: ستظل راية الإمارات شامخة دائماً بأبنائها الأوفياء

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «في «يوم الشهيد» نعبر عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن والدفاع عنه وتجسيد قيمه ومبادئه، ونؤكد اعتزازنا بذويهم وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.

وأضاف سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»، اليوم السبت: إن شاء الله تعالى، ستظل راية الإمارات شامخة دائماً بأبنائها الأوفياء الذين يتسابقون لرفعتها وعزها وتقدمها في كل المجالات».