"تحدي دبي للياقة" يستقطبً 2,735,158 مشاركاً بزيادة 14% مقارنة بدورة العام الماضي

اختتمت الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة بعد تحقيق العديد من الأرقام القياسية، حيث شارك في أجندة الأنشطة والفعاليات التي امتدت لثلاثين يوماً 2,735,158 مشاركاً - مسجلاً نسبة نمو قدرها 14% - ما يمثل أكبر عدد من المشاركين على الإطلاق.

وأُقيمت هذه المبادرة الرائدة التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة ما بين السبت 26 أكتوبر وحتى الأحد 24 نوفمبر 2024 في مختلف أنحاء المدينة، وجمعت محبي اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني كل يوم لمدة 30 يوماً.

وكانت دورة هذا العام أكثر شمولاً واتساعاً من الدورات السابقة، حيث قدمت أجندة حافلة بالقُرى المجانية المخصصة للياقة البدنية، والمراكز المجتمعية، والأنشطة والفعاليات التي توزعت على مناطق متنوعة في المدينة. وشارك في دورة عام 2024 من تحدي دبي للياقة أعداد أكبر بكثير من المشاركين في دورة 2023، فيما ساعدت الأنشطة والفعاليات في عام 2024 الأصدقاء والعائلات والزملاء على تحقيق أهدافهم معاً، حيث سادت أجواء التعاون والمنافسة والمشاركة الجماعية في العديد من الأنشطة.

وتوافد المشاركون في تحدي دبي للياقة من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية إلى قرى اللياقة البدنية الثلاث: قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30 × 30 للياقة، بالإضافة إلى قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل، وقرية هيئة الطرق والمواصلات بدبي 30 × 30 للياقة في حديقة الورقاء. وقدمت كل قرية مجموعة فريدة من حصص التمارين الرياضية المجانية والأحداث والفعاليات ومناطق الأطفال وغيرها، حيث زار 467,288 مشاركاً المواقع الثلاثة طوال التحدي.

إضافة إلى ذلك، وصل تحدي دبي للياقة إلى الأحياء المحلية عبر 25 مركزاً مجتمعياً، حيث استفاد 60,000 شخص من الأنشطة الرياضية المجانية والمتنوعة، بما في ذلك حصص التمارين بإشراف مدربين محترفين في مرافق عالمية المستوى، والتي أقيمت يومياً على مدار 30 يوماً.

وأصبحت الفعاليات الرئيسية لتحدي دبي للياقة من أبرز الأحداث في أجندة الفعاليات السنوية للمدينة، والتي تتضمن تحدي دبي للتجديف برعاية "هيئة الطرق والمواصلات بدبي"، وتحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية "دي بي ورلد"، وتحدي دبي للجري برعاية "ماي دبي"، حيث جمعت السكان والزوار معاً في تجارب لا تُنسى.

واصطحبت الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات، المشاركين في مغامرة مائية مجانية عند أحد أهم معالم دبي وهو سد حتّا، تضمنت تمارين التجديف على الألواح، والتحديات الجماعية، وجلسات اليوغا عند غروب الشمس، والتجديف بالكاياك، التي تعد إضافة جديدة لدورة عام 2024. ورحّب التحدي بـ 2,330 مشاركاً محترفاً ومبتدئاً، مقارنة بـ 1,000 مشارك في دورة العام الماضي، لتجربة التجديف على الألواح وسط المناطق الجبلية الخلابة والأجواء الهادئة، حيث أصبح هذا الحدث من الفعاليات المفضلة في تحدي دبي للياقة.

وفي عامه الخامس، شهد تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد، إقبالاً قياسياً، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 37,130 شخصاً، وأتاح للدرّاجين الهواة والمحترفين فرصة فريدة لممارسة هذه الرياضة بين أبرز المعالم الشهيرة في دبي، وذلك ضمن أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات في المنطقة. وكان لدى المشاركين هذا العام إمكانية الاختيار من بين مسارين مميزين: المسار المناسب للعائلات بطول 4 كيلومترات في وسط مدينة دبي أو المسار الآخر بطول 12 كيلومتراً على شارع الشيخ زايد. كما قدم الحدث أيضاً تحدي "جولات السرعة" الممتع للدرّاجين المحترفين، والذي ساعد المشاركين على إظهار مهاراتهم من خلال الالتزام بالحفاظ على متوسط سرعة يبلغ 30 كم/ساعة على شارع الشيخ زايد، وذلك قبل الانضمام إلى العائلة والأصدقاء والمشاركة في التحدي الرئيسي.

وكانت دورة هذا العام من تحدي دبي للجري برعاية "ماي دبي" من الفعاليات التاريخية، حيث شارك في الحدث 278,000 شخص، وتضمن مسارين على شارع الشيخ زايد بطول 10 كم، وفي وسط مدينة دبي بطول 5 كم. ومثّل تحدي دبي للجري ختاماً مثالياً لتحدي دبي للياقة 2024، بدءاً من تقدُّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المشاركين في المسار بطول 10 كيلومترات.

كما شهد التحدي مشاركة شخصيات عالمية معروفة مثل نجم الآر أند بي العالمي جيسون ديرولو، إضافة إلى العروض الموسيقية الحية والدي جي واستعراضات المظليين والطائرات الشراعية باستخدام إضاءة LED وXFlight المقدم من إكس دبي، والتي شكلت مشاهد لا تنسى لتختتم فعاليات تحدي دبي للياقة 2024 بصورة أبهرت الجميع.

ولمزيد من الدعم الإضافي وتعزيز الحماس على مدار 30 يوماً، تعاون تحدي دبي للياقة مع العديد من تطبيقات الصحة واللياقة البدنية الرائدة عالمياً .

وعلى الرغم من أن أجندة فعاليات تحدي دبي للياقة التي تستمر لمدة شهر تحول المدينة إلى مركز رياضي بامتياز، فإن التأثير الكامل للمبادرة يستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الثلاثين يوماً.

ومنذ إطلاق تحدي دبي للياقة في عام 2017 وحتى دورة العام الجاري، شارك فيه أكثر من 13 مليون شخص من سكان دبي وزوارها، استفاد الكثير منهم في اكتساب المزيد من العادات الصحية، والمواظبة على ممارسة التمارين، وترسيخ مفهوم الترابط المجتمعي.

وعلى مدار الدورات السابقة، كانت هناك زيادة مطردة في معدلات المشاركة والتفاعل، حيث ارتفع عدد المشاركين في الفعاليات الرئيسية خلال العام 2024 مقارنة بالأعوام السابقة: فقد زاد عدد المشاركين في تحدي دبي للدراجات الهوائية من 20,000 في عام 2020 إلى 37,130 درّاجا هذا العام، فيما زاد عدد المشاركين في تحدي دبي للجري من 70,000 شخص في عام 2019 إلى 278,000 شخص هذا العام.

ويهدف تحدي دبي للياقة إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، وقد بدأ تأثيره الإيجابي على المدى الطويل في الظهور بالفعل. ووفقاً لبيانات تحدي دبي للياقة، شهد المشاركون تحسناً في صحتهم البدنية والنفسية، حيث أكد 18% منهم على تحسن لياقتهم البدنية، وشعر 15% منهم بتحسن في صحتهم النفسية، مع ارتفاع مستويات تقدير الذات وانخفاض معدلات التوتر لدى 14%.

وتكون النتائج أكثر إقناعاً عندما يتعلق الأمر بالتأثير الإيجابي على أنماط النوم، حيث صرح أكثر من أربعة من كل خمسة أشخاص (83%) إن المشاركة في التحدي أدت إلى تحسين عادات نومهم.

تعد دبي المدينة الوحيدة في العالم التي تقدم لسكانها وزوارها مبادرة بهذا الحجم لمدة شهر كامل، متضمنةً حصص اللياقة البدنية المجانية، والأنشطة والفعاليات التي تم تصميمها خصيصاً لدعم صحتهم وجودة حياتهم. إضافة إلى ذلك، أسهم تحدي دبي للياقة في الارتقاء بالبنية التحتية للمدينة نفسها، حيث أدى نجاح المبادرة المستمر إلى تعزيز تطوير المرافق والوجهات في جميع أنحاء دبي.

وقال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي "تم إطلاق تحدي دبي للياقة بتوجيهات ودعم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ليجعل من دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، مع التركيز على تعزيز صحة المجتمع. شهدت دورة هذا العام مشاركة 2,735,158 شخص، ليصل إجمالي المشاركين منذ انطلاق المبادرة إلى 13 مليون شخص وأثبت التحدي قدرته على تشجيع سكان دبي وزوارها على تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، من خلال تجربة جماعية ألهمت المدينة بأكملها لتعزيز اللياقة البدنية. أود أن أتوجه بالتهنئة لكل من ساهم في نجاح تحدي دبي للياقة 2024 وحقق أهدافه الشخصية في هذه المبادرة المميزة".

وفي تعليق له على هذا النجاح الهائل، أشاد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمعدلات المشاركة في تحدي دبي للياقة 2024، وقال: "كانت المشاركة الواسعة في تحدي دبي للياقة هذا العام مصدر إلهام حقيقي، حيث عكست قوة ترابط مجتمعنا ورغبته الأكيدة في التحول إلى إحدى أكثر المدن نشاطا في العالم، كما ساهم التحدي في إحداث تحول إيجابي في حياة الأفراد والعائلات. الدورة الثامنة كانت الأضخم والأكثر شمولية، ما أتاح لأكثر من 2.7 مليون شخص من مختلف الأعمار والقدرات البدنية فرصة الالتزام وتحقيق أهداف تحدي 30 × 30، والسعي جميعا لاتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً، من خلال تغييرات بسيطة في عاداتنا اليومية، بما يمكّن من تعزيز الصحة والسعادة، ويمنح شعوراً بالإنجاز يمتد أثره مدى الحياة".

وأضاف " لم يكن تحدي دبي للياقة ليحقق هذا النجاح الكبير لولا دعم شركائنا والجهات الراعية والمتطوعين، وبفضل التفاني والالتزام بالرؤية المشتركة لبناء مجتمع مزدهر، تمكّنا من تحسين حياة الناس وجعل دبي مدينة أكثر صحة ونشاطاً".

وتعاون تحدي دبي للياقة مع المركز الرياضي Fit Republik لتعزيز نوعية الحياة لعاملات من ذوي الياقات الزرقاء والمقيمات من كبار السن من خلال تقديم دروس زومبا متخصصة للسيدات فقط، سجلت أكثر من 50 مشاركة في كل من سكن Emrill Accommodation Camp في القوز وسكن Ejadah Camp 2، بالإضافة إلى تنظيم جلسة لياقة بدنية هذا الأسبوع في مجمع Elder Square قدم فيها أخصائي في مجال العلاج الطبيعي نصائح لكبار السن حول الحفاظ على نمط حياة نشط وصحي.

وستعود الدورة القادمة من تحدي دبي للياقة والتي ستقام من 1 حتى 30 نوفمبر 2025 لإلهام المزيد من المشاركين نحو تبني نمط حياة أكثر صحة. يُرجى متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وزيارة الموقع الإلكتروني www.dubaifitnesschallenge.com لمعرفة المزيد.