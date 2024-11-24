حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي دبي للجري.. شكراً دبي لتخليد ذكرى لا تنسى
تقدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المشاركين في الدورة السادسة من تحدي دبي للجري، التي شهدت تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 278 ألف مشارك وبنمو 23% مقارنة بالدورة الماضية.
وقال سموه عبر منصة "إكس": 278 ألف مشارك في تحدي دبي للجري.. شكراً دبي لتخليد ذكرى لا تنسى.
278 ألف مشارك— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 24, 2024
في تحدي دبي للجري
شكراً دبي لتخليد ذكرى لا تنسى#تحدي_دبي_للجري pic.twitter.com/aTBRFt4DEX
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