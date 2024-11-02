في ذكرى رحيل الشيخ زايد.. محمد بن راشد: رحم الله المؤسس والأب القائد والزعيم الخالد

المصدر:
  • متابعات موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم السبت، عبر منصة "إكس": رحم الله المؤسس .. والأب القائد .. والزعيم الخالد .. زايد بن سلطان آل نهيان .. وأسكنه فسيح جنانه .. وجعل أثره وعمله والخير الذي بناه لشعبه في ميزان حسناته.

 

تويتر
أعلى