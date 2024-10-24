تعرف إلى أماكن الشواء في حدائق ومنتزهات أبوظبي

دعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام بالشواء في الأماكن المخصصة بالحدائق والمنتزهات، مشيرة إلى أنه تعزيزاً لجودة الحياة وإسعاداً لكافة أفراد المجتمع، تعمل البلدية دائماً على تطوير وتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي بمكونات نموذجية تناسب احتياجات وتطلعات كافة الأفراد، لتمنحهم الفرصة لقضاء أوقات ممتعة ضمن مرافق عصرية تم إنشاؤها وفقاً لأعلى المقاييس العالمية.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن عشرات الحدائق والمنتزهات التابعة لها تحتوي على مئات الأماكن المخصصة لشواء، حيث يوجد نحو 253 مكاناً للشواء ضمن 28 حديقة ومنتزهاً داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، تلبي احتياجات الجمهور في مختلف المناطق.

وأشارت البلدية إلى أن جزيرة أبوظبي بها الكثير من الحدائق والمنتزهات التي تتوافر بها أماكن مخصصة للشواء، وهي: الحديقة الرسمية، حديقة المطار القديم، حديقة العائلة 1، حديقة العائلة 2، حديقة التراث، حديقة التراث 4، حديقة التراث 5، حديقة الزعفرانة، حديقة الدلافين، حديقة النزهة، حديقة الخليج العربي 1، حديقة الخليج العربي 2، حديقة البوم، حديقة المزون (شاطئ القرم)، حديقة النوفل.

وتتوافر في مدينة خليفة أماكن للشواء في حديقة الجوري وحديقة الفن وحديقة الأرجوان، وكذلك في حديقة القاضي وحديقة البيرق وحديقة برجيل وساحة الشامخة وحديقة الفانوس في مدينة الشامخة، بالإضافة إلى أماكن للشواء في حديقة ربدان، وساحة الرحبة، وحديقة الوثبة، وحديقة السلمية للمركبات الترفيهية.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام بالشواء في الأماكن المخصصة والتمتع بالمرافق بالشكل الأمثل الذي يعزز الاستدامة ويساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للحدائق والمنتزهات والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها، ويحافظ على كفاءتها لتبقى مصدراً لرفاهية وإسعاد الجمهور.

وحفاظاً على المظهر العام بالحدائق والمنتزهات، نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال جميع مراكزها الفرعية حملة توعوية شاملة بعنوان "استمتع بشوائك وحافظ على مكانك"، شملت كافة المناطق والمدن الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاصات البلدية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى زوار المرافق الترفيهية والعامة بشأن الحفاظ على المظهر العام، وإشراك أفراد المجتمع في حماية هذه المرافق التي أنشئت من أجل إسعادهم.

وعملت فرق البلدية أثناء الحملة على حث مرتادي الحدائق والمنتزهات على الشواء في الأماكن المخصصة لهذا الغرض والمحافظة على الأصول البلدية، حيث وفرت البلدية مئات منصات الشواء الإسمنتية في الحدائق والمنتزهات تتيح لروادها التمتع بالشواء في بيئة آمنة، كما وفرت حاويات مخصصة للتخلص من نفايات الشواء وبقايا الفحم المستخدم دون الإضرار بالمسطحات الخضراء والأشجار في هذه المرافق.

كما تضمنت الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على منصات التواصل الاجتماعي (تويتر – انستغرام – فيسبوك) وعلى تطبيق (فريجنا)، تدعو الجمهور للشواء في الأماكن المخصصة حفاظاً على مظهر ونظافة وبيئة المرافق العامة.