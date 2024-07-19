حمدان بن محمد: جددت أمام رئيس الدولة عهدي بالحفاظ على راية الوطن خفاقة ما بقيت في أجسادنا أرواحها

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة: تشرفت اليوم بلقاء سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.. رفعت له شكري وامتناني على الثقة التي أولاني إياها مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. وجددت أمامه عهدي وولائي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها بمواصلة العمل .. وبذل الجهد .. وتسخير الطاقات لتحقيق تطلعات القيادة وطموحاتهم ورؤيتهم لخدمة الوطن .. وترسيخ مجده وعزه .. والحفاظ على رايته خفاقة عالية عزيزة ما بقيت في أجسادنا أرواحها .. وفي أجسامنا أنفاسها. ونسأل الله أن يعيننا على هذا العهد ويوفقنا ويسدّدنا في عملنا لرفعة هذا الوطن.