«الله يسعد الإمارات».. فرحة طفل فلسطيني بالحصول على مياه الشرب (فيديو)

عبر طفل فلسطيني في قطاع غزة عن مدى فرحتة وسعادتة، مردداً عبارة: «الله يسعد الإمارات»، بعدما حصل في مدينة خان يونس على مياه الشرب، التي توزعها الإمارات على الأسر النازحة ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وعكست فرحة الطفل مدي امتنان الفلسطينيين وشكرهم لدولة الإمارات لما تقدمه للشعب الفلسطيني من مساعدات، وذلك ضمن مواصلتها دعم الأشقاء في غزة، ونقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في القطاع عبر عملية «الفارس الشهم 3»، حيث قامت «إمارات الخير» بتوزيع مواد غذائية على العائلات النازحة في مخيم النصيرات، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وكانت قافلة شاحنات إماراتية مُحملة بالمساعدات الإنسانية المتنوعة، قد عبرت، معبر كرم أبو سالم، للمرة الأولى منذ إغلاق معبر رفح في السادس من مايو الماضي، في إطار دور دولة الإمارات الإغاثي، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وسعيها المتواصل إلى مساندة سكان قطاع غزة، بعد توقف دخول المساعدات في المدة الماضية، نتيجة إغلاق المعبر.